Santos tem seu amuleto para realizar um fim de ano seguro

O Santos venceu o Goiás por 1 a 0, nesta quinta-feira (9), na Serrinha, pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo aconteceu graças ao amuleto da equipe: Furch. O argentino marcou o seu terceiro gol com a camisa do Peixe e caiu de vez nas graças da torcida.

Aos 34 anos, o argentino decidiu deixar o Atlas, do México, para se arriscar numa nova missão no Brasil. Ídolo no seu ex-clube, o centroavante chegou ao Santos sob desconfiança, principalmente pela idade avançada, mas tem se candidatado a herói da equipe na luta contra o rebaixamento.

Aliás, Julio vem sendo o “12º jogador” na equipe do Santos e conquistou rapidamente o carinho dos torcedores devido a sua capacidade decisiva em jogos importantes. Afinal, o camisa 11 foi o autor dos gols na vitória de virada sobre o Grêmio e o Bahia, ambas por 2 a 1, com gols nos minutos finais, além do 1 a 0 sobre o Goiás, também próximo do apagar das luzes. Após a partida, o técnico Marcelo Fernandes não poupou elogios ao atleta.

“O Furch foi uma contratação muito acertada, um jogador que era ídolo no seu clube, veio aqui sem vaidade. Não reclama se joga cinco minutos. Faz tudo com muita vontade. Está junto com todos, está de parabéns, pois trabalha muito para esse momento”, disse o treinador.

Ídolo no México, o centroavante se candidata a passos largos para ficar marcado, também, na história do Peixe. O Santos chegou ao 13° lugar, com 41 pontos, quatro a mais que o Cruzeiro, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. E nove pontos destes 41, pode por na conta do argentino.

