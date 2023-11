Atlético trabalha pela contratação de Scarpa

O Atlético negocia com o meia Gustavo Scarpa. A ideia do Galo é buscar o jogador em definitivo e já está há alguns dias discutindo os moldes do contrato com o atleta.

O meia pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra, e tem contrato até junho de 2026. O clube inglês pede entre 5 a 6 milhões de euros (R$ 26 a R$ 32 milhões) para o negócio ter sequência. Scarpa, aliás, está atualmente no Olympiacos, da Grécia, por empréstimo.

Embora tenha muito tempo de contrato pela frente, Scarpa é apontado como “negociável” pelos lados da Inglaterra.

O Atlético, aliás, já sabe das condições para contratar o jogador. As conversas acontecem com Rodrigo Caetano, diretor esportivo do Galo, no entanto, leva o assunto com máximo sigilo para não atrapalhar o andamento das negociações.

Scarpa tem pouco sucesso fora do Brasil, no entanto, ainda um dos grandes nomes na mira de clubes brasileiros. Ele tem passagens vitoriosas por Fluminense, mas, sobretudo, por Palmeiras, onde conquistou Campeonatos Brasileiros (2018 e 2022), Copa Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020) e Recopa Sul-Americana (2022).

