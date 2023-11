Felipe Melo revela ter jogado lesionado na final da Libertadores

Campeão, Felipe Melo iniciou como titular na decisão da Libertadores entre Boca Juniors e Fluminense. No entanto, muitos não sabem que ele jogou lesionado no Maracanã, no último sábado (4). O zagueiro revelou que entrou em campo com uma das pernas abertas e afirmou que ainda está se recuperando da contusão.

“Muito trabalho. Muito trabalho. Joguei com a perna aberta em dois centímetros contra o Boca Juniors. Eu depois saí, mas piora, certo? Ainda tenho que ficar uma semana, dez dias sem fazer nada. Mas já estou treinando no Fluminense e em casa também. Eu não paro. Não paro nunca. Sempre trabalhando e procurando fazer alguma coisa. O futebol é a minha vida, o esporte é a minha vida. Estou com 40 anos e ainda ganhando troféus. Se eu estou podendo ajudar e jogar como titular é porque pago um preço importante”, afirmou Felipe Melo para TNT da Argentina.

LEIA MAIS: Tite x Diniz: carreiras e momentos diferem técnicos de Flamengo e Fluminense

Pitbull do Fluminense

Na final da Libertadores, Felipe Melo precisou ser substituído no começo do segundo tempo para entrada de Marlon. O zagueiro frequentemente posta imagens e vídeos de injeções nas redes sociais. O defensor sofreu um estiramento em uma das coxas no fim de outubro, mas conseguiu se recuperar antes da decisão.

O zagueiro chegou ao clube em janeiro do ano passado e se transformou em um dos pilares da equipe tricolor. O defensor vem sendo um dos destaques do time nesta temporada e conseguiu marcar história depois do título da Libertadores. O contrato do jogador é válido até dezembro de 2024 nas Laranjeiras.

Aliás, o Fluminense entra em campo no próximo sábado (11), diante do Flamengo, às 18h30, no Maracanã, pelo Brasileirão. Lesionado, Felipe Melo deve ser desfalque no clássico. A equipe tricolor está na oitava colocação do campeonato.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.