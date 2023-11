Júnior Santos lamenta mais uma derrota e promete resposta em próximo jogo

Autor do segundo gol do Botafogo diante do Grêmio, Júnior Santos era um dos grandes destaques do time carioca durante a partida. No entanto, a virada da equipe de Renato Gaúcho, repetindo o cenário do confronto contra o Palmeiras, frustrou os alvinegros. Na saída de São Januário, o camisa 37 lamentou o resultado.

“Sentimento de tristeza é de todos. Como falei anteriormente, temos que dar a volta por cima. Temos que reconhecer que o momento não é bom, mas fizemos um grande campeonato, estamos em primeiro e temos que dar resposta no próximo jogo. Temos que dar nosso melhor, reconhecer onde erramos e dar a volta por cima”, disse Júnior Santos.

“É difícil saber, é difícil falar, é difícil apontar neste momento. Mas temos que melhorar e vamos dar a volta por cima”, completou o atacante.

Reação da torcida do Botafogo após o gol de Júnior Santos

O gol de Júnior Santos fez a torcida alvinegra entrar em êxtase em São Januário. Afinal, além de abrir 2 a 0 no placar, o atacante é um dos jogadores mais queridos pelos torcedores, uma vez que, mesmo quando falta algum aspecto técnico ou tático, ele entrega o máximo de si em campo, assim, reconhecido pelos alvinegros.

A sua substituição, inclusive, foi muito questionado por torcedores no estádio e até mesmo por aqueles que assistiam o confronto de casa.

Júnior Santos, aliás, foi o primeiro jogador a falar com a imprensa na saída do estádio. Posteriormente, Diego Costa também parou na zona mista. Os demais nomes do Botafogo, que foram chamados pelos jornalistas, passaram direito, cabisbaixos.

Próxima partida

Logo após o confronto contra o Grêmio a delegação alvinegra viajou para Atibaia, local em que fará a preparação para a partida contra o Red Bull Bragantino, no domingo. Júnior Santos garantiu que, após dois resultados decepcionantes, além das derrotas anteriores, a equipe dará a resposta contra o Massa Bruta.

“Uma situação dessa nos dá uma frustração, mas temos que levantar a cabeça, melhorar. Vamos dar a resposta no próximo jogo, dentro de campo”, afirmou.

