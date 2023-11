Botafogo procura Cuca, mas recebe ‘não’ do treinador

A diretoria do Botafogo está decidida por tirar Lucio Flavio do comando técnico da equipe, mas para isso precisa arranjar um substituo. Logo após a derrota para o Grêmio, dirigentes alvinegros entraram em contato com Cuca, ex-treinador do clube, que está livre no mercado. No entanto, segundo o “ge”, ele recusou o convite do Glorioso.

Em nota oficial, o treinador explicou a sua resposta ao Botafogo, alegando problemas pessoais.

“O treinador Alexi Stival, o Cuca, foi procurado pelo Botafogo para assumir a equipe nessa reta final do Brasileirão. Cuca se sente honrado com o convite, especialmente por ter partido de um clube onde trabalhou por dois anos, fez muitos amigos e tem grande carinho e identificação. O treinador gostaria muito de ajudar o time nesse momento, mas precisou recusar o convite, porque segue focado em resolver seus problemas pessoais”, publicou a assessoria do treinador.

Cuca está livre no mercado desde sua saída do Corinthians no meio do ano. Na ocasião, ele deixou o clube por conta da pressão da torcida acerca de um julgamento do caso de ato sexual com uma menor na Suíça nos anos 80. Assim, o mesmo busca resolver esse problema antes de iniciar um novo trabalho.

Enquanto vê os movimentos da cúpula alvinegra atrás de um novo nome, Lucio Flavio segue como técnico do Botafogo. O treinador, inclusive, dirigiu o treino desta sexta-feira. A equipe está em Atibaia se preparando para o jogo contra o Red Bull Bragantino. No domingo, as equipes se enfrentam em Bragança Paulista, às 16h.

