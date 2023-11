Ex-jogador Alecsandro assina com a Globo

Ex-jogador de Atlético, Cruzeiro, Vasco, Flamengo, Palmeiras entre outros clubes, Alecsandro, de 42 anos, assinou contrato e é o novo comentarista da Globo. A Folha de São Paulo informou primeiro.

Alecsandro chega para a Globo para fazer comentários em transmissões e em programas do SporTV. Para pegar experiência, ele vai começar na Série B do Brasileirão. Ele, no entanto, gravou testes no último mês para avaliação interna. A contratação só foi efetivada após os vídeos ficarem prontos.

Na emissora, aliás, ele vai encontrar com o irmão, Richarlyson. Se eles já jogaram juntos no Atlético, agora chegou a vez de comentarem na mesma emissora.

Alecsandro rodou bastante pelo futebol brasileiro. Ele começou no Vitória, em 2001, depois passou por Cruzeiro, Internacional, vasco, Atlético, Flamengo, Palmeiras e Coritiba. O ex-atleta já atuou em clubes fora do Brasil, como Sporting, de Portugal.

Como atleta, ele conquistou Copa do Brasil de 2011, Libertadores de 2013 e Brasileirão 2016.

