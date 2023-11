Torcida do Fluminense pode mudar letra de música da Libertadores

Ao longo da campanha do Fluminense na Libertadores, uma música se tornou febre nas arquibancadas do Maracanã. A canção “Vamos, Tricolores” acompanhou os jogadores nesta temporada e virou uma marca da instituição. No entanto, pode ser hora de escrever novos versos na letra.

LEIA MAIS: Tite x Diniz: carreiras e momentos diferem técnicos de Flamengo e Fluminense

Música do Fluminense

A música fazia uma alusão ao título inédito da Libertadores. No entanto, os jogadores tricolores fizeram uma campanha histórica nesta edição e conseguiram ser campeões da competição. Assim, Wagner Fraga Costa, criador da canção, revelou que é possível fazer adaptações na letra.

“Isso não é o Wago quem define. Isso é uma manifestação da torcida como um todo. Com certeza outras músicas aparecerão ou talvez aconteça uma adaptação natural da que cantamos nessa campanha. Nossa torcida é muito criativa. Mas acho que, enquanto isso, é pensar em comemorar, seja cantando do mesmo jeito ou adaptando para algo como “chegou a hora vamos ser bi da Libertadores”. Naturalmente essas adaptações vão acontecer”, disse Wagner ao “ge”.

O tricolor compôs esta música em 2013. No entanto, os torcedores não conseguiram fazer embalar na época. Assim, Wagner esperou um momento certo para divulgar. Atualmente, “Vamos, Tricolores” é uma das músicas mais cantadas nos jogos do Fluminense.

Letra da música

Dá-lhe, Fluminense

Clube com mais história sei que não há

Eu canto por suas cores

Morro pelo seu verde, branco e grená

Torcida que se levante

Se viemos até aqui é para cantar

Tem jogo do gigante

Isso aqui é arquibancada, não é sofá

Vamos, tricolores

Chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores (2x)



Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.