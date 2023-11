Arthur Elias convoca Seleção para três amistosos. Veja a lista!

O técnico Arthur Elias convocou a Seleção feminina para três amistosos desta Data-Fifa. O Brasil encarará Japão (duas vezes) e Nicarágua. Os compromissos serão em São Paulo. Na lista, as novidades foram Julia Bianchi, do Chicago Red Stars, e Priscila, do Internacional, que estrearão com a Amarelinha.

A primeira partida contra o Japão será no dia 30 de novembro, às 15h15, na Neo Química Arena. Posteriormente, as equipes voltarão a entrar em campo, desta vez no Morumbi, no dia 3 de dezembro, às 11h. Por fim, a Seleção recebe a Nicarágua, no dia 6 de dezembro, às 18h, na Fonte Luminosa, em Araraquara.

Os amistosos fazem parte da preparação da Seleção Brasileira feminina para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Veja a lista de Arthur Elias

Goleiras

Letícia – Corinthians

Luciana – Ferroviária

Camila – Santos

Defensoras

Rafaelle – Orlando Pride

Lauren – Kansas City

Antonia – Levante UD

Kathellen – Real Madrid

Bruninha – Gotham FC

Tamires – Corinthians

Yasmim – Corinthians

Meio-campistas

Luana – Corinthians

Ary Borges – Racing Louisville

Angelina – OL Reign

Duda Sampaio – Corinthians

Julia Bianchi – Chicago Red Stars

Ana Vitória – PSG

Atacantes

Bia Zaneratto – Palmeiras

Debinha – Kansas City

Adriana – Orlando Pride

Marta – Orlando Pride

Geyse – Manchester United

Gabi Portilho – Corinthians

Eudimilla – Ferroviária

Gabi Nunes – Levante UD

Priscila – Internacional

