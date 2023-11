Suárez supera meta de gols e fatura alto no Grêmio em bônus

Luis Suárez colocou no bolso unas platas a más. Isso por que o uruguaio, em seu contrato com o Grêmio, atingiu uma das metas estabelecidas por gols marcados. Assim, o atacante vai receber bônus de R$ 500 mil.

O uruguaio marcou três gols na vitória por 4 a 3 sobre o Botafogo. Assim, colocou o Grêmio de volta à luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Os tentos lhe valeram a premiação firmada em contrato.

O atacante ultrapassou a primeira meta de 15 gols na temporada. Suárez já soma 26 no total. No entanto, só foram contabilizados os 14 gols marcados no Brasileirão até agora, mais um contra o Caxias, na final do Gauchão, e outros dois na Copa do Brasil.

Com mais cinco jogos do Grêmio no Brasileirão, Luis Suárez ainda tem a chance de superar outras metas. Assim, poderá ganhar mais algum ‘cascalho’ caso faça outros gols. Se chegar a 20 gols, ele receberá cerca de mais R$ 1 milhão de prêmio. E se bater os 25 gols, o acordo prevê outra bonificação também próxima a R$ 1 milhão.

A excelente atuação de Suárez valeu elogios rasgados de Neymar. A imprensa internacional também destacou a façanha do atacante. Com 14 gols, o uruguaio ainda entrou na briga pela artilharia do Brasileirão. No momento, está atrás apenas de Tiquinho, do Botafogo (16), e Paulinho, do Atlético (17).

