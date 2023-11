Manchester United x Luton Town: escalações e onde assistir

Em momento delicado na temporada, o Manchester United volta a campo pela Premier League neste sábado (11), às 12h, quando recebe o Luton Town em Old Trafford, e precisa dar uma resposta aos seus torcedores. Nesta 12ª rodada do Campeonato Inglês. A partida, que pode colocar os Red Devils mais perto da zona de classificação para as próximas competições europeias, terá transmissão ao vivo da ESPN 2, na TV fechada, e no streaming da Star+.

Como chega o Manchester United?

O United vem de uma derrota sofrida na Champions para o Copenhagen por 4 a 3, no qual estava com a vitória assegurada até os 38 minutos do segundo tempo. Dessa maneira, os Red Devils decepcionaram seus torcedores em mais uma oportunidade neste início de temporada e aparecem na lanterna do Grupo A, com apenas três pontos.

Na hora de virara a chave, o United busca um triunfo em casa diante do Luton Town para amenizar a crise e tentar se aproximar da zona de classificação para as próximas competições europeias. No momento, o clube de Manchester aparece na 8ª posição, com 18 pontos, sendo quatro a menos que o Aston Villa, em 5º.

Além disso, o pressionado técnico Erik ten Hag precisa superar alguns desfalques importantes neste sábado. Casemiro, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Amad Diallo e Tyrell Malacia, todos lesionados, estão fora da partida.

Como chega o Luton Town?

Por outro lado, o Luton Town tem como único e grande objetivo a permanência na elite do futebol. A equipe vem de um empate com o Liverpool e conseguiu sair da zona de rebaixamento da Premier League, pelos critérios de desempate. No memento, o Luton é o 17º colocado, com seis pontos.

Dessa maneira, para arrancar pontos de mais um gigante inglês, o Luton Town terá o reforço do lateral-esquerdo Amari’i Bell. Mas, Mads Andersen, Reece Burke, Lokonga, Daniel Potts e Jordan Clark, lesionados, seguem fora de combate.

Manchester United x Luton Town

12ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 11/11/2023, às 12h (de Brasília)

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Maguire, Dalot; McTominay, Eriksen; Pellistri, Bruno Fernandes, Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag.

Luton Town: Kaminski; Kabore, Mengi, Lockyer, Osho, Doughty; Barkley, Nakamba, Chong; Adebayo, Morris. Técnico: Rob Edwards.

Onde assistir: ESPN 2 e Star+

