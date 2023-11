Botafogo tem conversas avançadas com o técnico Tiago Nunes

O Botafogo está perto de oficializar a troca no comando técnico da equipe. Após a derrota para o Grêmio, a diretoria alvinegra avançou nas tratativas com o técnico Tiago Nunes, treinador do Sporting Cristal, que está se desligando do clube do Peru. Assim, a expectativa é que o anúncio ocorra nas próximas horas. A informação é do jornalista Thiago Franklin.

A ideia do clube carioca não é ter o treinador apenas para a reta final do Campeonato Brasileiro, mas sim para a próxima temporada também.

Em sua conta em uma rede social, John Textor, investidor da SAF do Botafogo, publicou que o clube chegou a um acordo com o novo treinador. Além disso, disse que o anúncio aconteceria ainda nesta sexta-feira.

“Há mais de uma semana, nosso departamento de futebol fez sua primeira escolha de treinador para 2023 e 2024, que contou com o apoio de Lúcio Flávio. O anúncio oficial será feito hoje”, publicou o norte-americano.

Mudança de planos

Tiago Nunes era um dos principais nomes da diretoria do Botafogo para a próxima temporada. No entanto, com a necessidade de uma mudança de rota para já, uma vez que com Lucio Flavio, que deve voltar para o time B, composto por jogadores sub-23, não estava dando certo, a relação entre as partes deve começar em breve.

A notícia de que a parte do clube social fez um contato com Cuca, que recusou o convite, não caiu bem na SAF. Afinal, como citado por Textor, Tiago Nunes já estava próximo do acerto.

