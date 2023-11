M’Gladbach arrasa Wolfsburg na abertura da 11ª rodada alemã

Com bela atuação, o Borussia M’Gladbach goleou o Wolfsburg por 4 a 0, em seus domínios, no Borussia Park. O jogo abriu a 11ª rodada do Campeonato Alemão 2023/24. Dessa forma, com o resultado, o time da casa foi aos 13 pontos, em nono lugar. Com a derrota, o Wolfsburg caiu para o décimo lugar. Mas com os mesmos 13 pontos do M’Gladbach.

O francês Honorat foi o grande destaque do time vencedor. Fez um gol, deu uma assistência para o gol de Cvancara e iniciou a jogada do tento de Plea. Reitz completou o placar.

O M’Gladbach desde o início buscou o gol, aproveitando que encontrou um rival fechado e que dava espaços na sua intermediária. Atacando principalmente pela direita, saiu na frente aos 17 quando Honorat avançou como um ponta direita e cruzou para a conclusão de Cvancara. Aos 42, num erro de saída de bola de Casteels, goleiro do Wolfsburg, Reitz, agradeceu o presente, dominando, tirando a marcação e fazendo 2 a 0.

No segundo tempo, aos 19 minutos, após escanteio pela esquerda, a bola sobrou para Honorat pegar com firmeza e fazer um golaço. O Wolfsburg até que tentou partir para o ataque. Mas levou mais um gol. Honorat iniciou a jogada que terminou com um chute rasteiro e colocado de fora da área de Plea.

