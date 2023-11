Coudet faz mistério e treina com portões fechados para pegar o Verdão

O técnico Eduardo Coudet fez mistério e treinou o time do Internacional com os portões fechados, nesta sexta-feira (10) para a partida de sábado, contra o Palmeiras, em Barueri, às 21h. Por um momento Aránguiz chegou a ser dúvida por desgaste muscular. Ele, porém, ficará à disposição do treinador. O time deve ter uma mudança na defesa.

Aránguiz, substituído no empate por 0 a 0 com o Fluminense, por questões físicas, foi preservado do treino de quinta-feira. Ele, no entanto, foi reexaminado pelos médicos e liberado nesta sexta. O volante, então, treinou com o resto do grupo e está à disposição de Coudet.

Em relação à partida anterior, no entanto, o Internacional poderá ter mudança na lateral. O zagueiro Nico Hernández, assim, está cotado para ser improvisado na esquerda. Neste caso, afinal, Dalbert, questionado pela torcida colorada, pode perder a vaga de titular. Thauan Lara corre por fora, e Renê segue fora por lesão.

O Internacional, provavelmente, enfrentará o Palmeiras com o time que derrotou o Cruzeiro e empatou com o Fluminense: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Nico Hernández; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia.

O Internacional está na 12ª posição, com 43 pontos, na zona da Sul-Americana e seis pontos à frente do Z-4. Pela projeção de momento, o time gaúcho precisa de cinco pontos para garantir classificação ao torneio continental de 2024.

