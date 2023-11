Francês: Nice empata com Montpellier e corre risco de perder liderança

Tropeço do líder. Montpellier e Nice ficaram no empate por 0 a 0 no Estádio de la Mosson, nesta sexta-feira (10), na partida de abertura da 12ª rodada do Campeonato Francês. O Nice encontrou dificuldades fora de casa e não conseguiu criar grandes oportunidade para balançar a rede. Dessa maneira, o resultado, apesar de manter a invencibilidade da equipe, coloca a liderança em risco até o fim da rodada.

Ou seja, o Nice continua na liderança da Ligue 1 com 26 pontos. Mas, o vice-líder PSG, com 24, entra em campo neste sábado (11), e pode assumir a ponta da tabela em caso de vitória fora de casa contra o Reims.

Por outro lado, o Montpellier aparece na 12ª posição, com 12 pontos, e pode cair mais na tabela no decorrer da rodada.

Além disso, devido à pausa do futebol durante a Data Fifa, as duas equipes só voltam a jogar no dia 26, pela 13ª rodada da Ligue 1. Às 9h (de Brasília), o Nice encara o Toulouse, na Allianz Riviera. Enquanto o Montpellier, às 11h, enfrenta o Brest, no Stade de la Mosson.

Jogos da 12ª rodada do Campeonato Francês

Sexta-feira (10/11):

Montpellier 0x0 Nice

Sábado (11/11):

Reims x PSG – 13h

Le Havre x Monaco – 17h

Domingo (12/11):

Clermont x Lorient – 11h

Metz x Nantes – 11h

Lille x Toulouse – 11h

Rennes x Lyon – 13h03

Lens x Olympique de Marselha – 16h45

