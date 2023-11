Bilbao vence de virada, no Espanhol, com gol no último lance do jogo

Athletic Bilbao e Celta de Vigo abriram em grande estilo a 13ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta sexta-feira (10/11), no Estádio San Mamés, em Bilbao. Afinal, foi um duelo sensacional, com belos tentos, atuações de destaques de ambos os lados e sete gols: Athletic 4 a 3, de virada e com gol nos acréscimos no último lance do jogo.

Mesmo fora de casa, o Celta teve o que lamentar. Aliás, Iago Aspas teve muito o que lamentar. O atacante fez um gol sensacional e quase marcou outro, ainda mais incrível, do meio de campo. Mas teve um gol anulado e perdeu um pênalti. Além de Aspas, os gols dos visitantes foram de Bamba e Larsen, que também teve um gol anulado pelo VAR. Para o Bilbao, Sancet e Guruzeta (dois) e Berenguer marcaram. Mas o cara foi Nico Williams, com assistências para três gols.

O Bilbao chega aos 24 pontos, garantido na quinta posição. O Celta, que fez um de seus melhores jogos neste Espanhol, segue mais uma rodada na zona de rebaixamento: é o 18º, com sete pontos.

Bilbao e Celta um jogão no primeiro tempo

Foi um jogaço, com muitas finalizações e times buscando o ataque sem parar. No total, o Bilbao teve incríveis 20 finalizações (11 no alvo) enquanto o Celta chutou 13 vezes, cinco no alvo. E a posse ficou mais com o Athletic (58%). E o primeiro tempo foi muito elétrico. Aspas já tinha arriscado do meio de campo e lamentando um gol anulado quando, aos 25 minutos, recebeu um lançamento da intermediária, dominou, tirou o marcador e, de fora da área, deu um chute que pegou curva e bateu na trave antes de entrar. Primoroso. Mas, aos 37, Nico Williams fez jogada espetacular pela esquerda e cruzou para Sancet, de primeira, empatar para os donos da casa. Só que a alegria dos mais de 40 mil torceores no San Mamés durou pouco: Bamba recolou o Celta na frente. Contudo, o Bilbao arrancou novamente o empate quando Nico Williams fez nova jogada à Vini Jr pela esquerda e deu para Guruzeta empatar.

Etapa final de tirar o fôlego

No segundo tempo, tome emoção. Guruzeta, aproveitando sobra de chute de Nico Williams, virou para o Bibao aos sete minutos. Mas o Celta era perigoso. Fez um gol com Larsen anulado por milímetros. Entretanto, aos 21 o mesmo Larsen recebeu de Aspas e colocou 3 a 3 no placar. Pouco depois, o Celta teve tudo para virar. Um chuveirinho na área terminou com a bola batendo no braço de Guruzeta. Pênalti, Aspar bateu, mas Unai Simon, goleiro da seleção espanhola, defendeu.

Aos 51 minutos, no último lance do jogo, o Athletic, num lance na área do Celta, chegou ao gol. Berenguer tentou dar um lençol em Mingueza. Porém, a bola bateu no braço do rival. Pênalti. O mesmo Berenguer cobrou e definiu a vitória emocionante do Athletic Bilbao.

