Galo convoca conselheiros para a escolha de presidente e vice

O Atlético convocou os conselheiros para uma reunião Ordinária do Conselho Deliberativo. Esta acontecerá dia 12 de dezembro, a partir das 8h (de Brasília). A pauta principal será a eleição do Diretor Presidente e do Diretor Vice-Presidente do Clube para exercer o mandato de janeiro de 2024 até 31 de dezembro de 2026.

“As chapas deverão ter registro na Secretaria do Conselho Deliberativo, com até quinze dias de antecedência à data da reunião. Ou seja, até às 18h do dia 27 de novembro de 2023, devendo ser abonadas com as assinaturas de, no mínimo, 50 Conselheiros, atendendo ao disposto no artigo 19 do Estatuto, bem como seus parágrafos. A identificação do Conselheiro votante far-se-á mediante a apresentação de sua Carteira de Conselheiro ou da Cédula de Identidade.

Obs.: O Edital foi publicado no jornal “Estado de Minas”, hoje, dia 10/11/2023, página 46, caderno “NO ATAQUE”.

