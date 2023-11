Reims x PSG: escalações e onde assistir

De olho na liderança do Campeonato Francês, o PSG visita o Reims neste sábado (11), às 13h, pela 12ª rodada da competição. O clube de Paris terá a oportunidade de assumir a primeira posição em caso de vitória fora de casa. A partida terá transmissão ao vivo no streaming da Star+.

Como chega o Reims?

O Reims faz uma campanha interessante neste início de temporada do Campeonato Francês e briga na parte de cima da tabela. A equipe está na 4ª posição, com 20 pontos, com seis a menos que o líder Nice. Além disso, o duelo contra o PSG será uma oportunidade para o time segurar um concorrente direto na briga pelo título e consequentemente, por uma vaga para a próxima edição da Champions.

Porém, o Nice terá um grande desfalque para o duelo deste sábado. O técnico Will Still não conta com seu artilheiro Teddy Teuma que cumpre suspensão automática pelo acúmulo de cartões amarelos. Além disso, Ibrahim Niakite, Keito Nakamura, Marshall Munesi e Valentin Edoa, lesionados, seguem fora de combate.

Como chega o PSG?

O PSG contou com o tropeço do líder Nice no empate com o Montpellier, nesta sexta-feira (10), na partida de abertura desta 12ª rodada e poderá assumir a liderança isolada da competição em caso de vitória contra o Reims.

Dessa maneira, o PSG é o atual segundo colocado da Ligue 1 com 24 pontos. Ao mesmo tempo, em que pode assumir a liderança isolada, um tropeço para o Reims pode causar a perda da vice-liderança, uma vez que o Monaco, em terceiro com 23, também entra em campo neste sábado.

Além disso, o técnico Luís Enrique não poderá contar com o lateral-direito Hakimi e o atacante Kolo Muani, ambos suspensos devido a cantos homofóbicos após o clássico com o Olympique de Marselha.

Reims x PSG

12ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: sábado, 11/11/2023, às 13h (de Brasília)

Local: Stade Auguste-Delune, em Reims (FRA)

Reims: Diouf; Agbadou, Okumu, Abdelhamid; Foket, Matusiwa, Richardson, Wilson-Esbrand; Ito; Salama, Daramy. Técnico: Will Still.

PSG: Donnarumma; Mukiele, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Fabian Ruiz; Dembele, Lee; Mbappe e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook