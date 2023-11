Brasil x Irã, Mundial Sub-17: escalações, onde assistir, arbitragem

A Seleção Brasileira estreia no Mundial sub-17, na Indonésia, neste sábado (11/11), contra o Irã, às 9h (de Brasília). A partida será no Estádio Internacional Gelora, em Jacarta. A Seleção é a atual campeã – conquista de 2019, no Brasil – e integra o Grupo C, que ainda conta com Inglaterra (rival do dia 14, às 6h) e Nova Caledônia (dia 17, às 9h). Os dois primeiros colocados de cada um dos seis grupos se classificam. Mas os quatro melhores terceiros também avançam para as oitavas de final.

Onde assistir

A Cazé TV e o canal oficial da Fifa (Fifa+) transmitem a partir das 9h (de Brasília).

Como está o Brasil

A Seleção vem treinando desde 23 de outubro, primeiramente na Granja Comary e, depois, em Dubai, nos Emirados Árabes, onde realizou amistosos contra equipes locais. Tem vários jogadores conhecidos e com passagens até pelas suas equipes principais, como Lorran, do Flamengo. Os bons resultados no Sul-Americano e jogos treinos, além do status de atual campeã, deixam o Brasil como um dos favoritos e muito motivado para a estreia.

“Esta equipe é a base do Sul-Americano. Mas também tem novos valores. Dessa forma, podemos construir novas coisas neste Mundial” , disse o treinador Phelipe Leal. A equipe da estreia deve ser a do último amistoso (11 a 0 sobre um combinado dos Emirados). Assim, dá para esperar um time bastante ofensivo, com o trio de frente formado por Lorran, Rayan e Kauã Elias.

Os convocados da Seleção

O Brasil, ao vencer a edição de 2019, sagrou-se tetra, já que levou também em 1997 (quando tinha Ronaldinho Gaúcho no elenco), 1999 e 2003. Assim, igualou-se à Nigéria como maior vencedor com quatro títulos. Mas a Nigéria tem uma conquista do Mundial Sub-16 (que passou a ser Mundial Sub-17 a partir de 1991). Dessa forma, a Fifa considera os nigerianos como vencedores de cinco edições. Enfim, é hora de igualar-se aos africanos. E estes são os convocados.

Goleiros

Matheus Corrêa (Corinthians), Pedro Cobra (Atlético-MG) e Phillipe Gabriel (Vasco)

Laterais

Pedro Lima (Sport), Vitor Gabriel (Atlético-MG), Esquerdinha (Fluminense) e Souza (Santos)

Zagueiros

Da Mata (Grêmio), João Souza (Flamengo), Vitor Reis (Palmeiras) e Sidney (Bahia)

Meias

Camilo (Grêmio), Dudu (Athletico-PR), Matheus Ferreira (Vasco) e Guilherme Batista (São Paulo)

Atacantes

Estevão (Palmeiras), Lorran (Flamengo), Kauã Elias (Fluminense), Luighi (Palmeiras), Rayan (Vasco) e Riquelme (Palmeiras)

Como está o Irã

Nesta que é a sua quinta participação em Mundiais, o objetivo iraniano é repetir o bom papel na edição de 2017. Afinal, surpreenderam e chegaram nas quartas de final. Para esta edição, a seleção obteve vaga ao alcançar a semifinal das Eliminatórias da Ásia, caindo para o Japão (3 a 0). Tudo indica que a base titular será a mesma, com destaque para o atacante Taheri, considerado a maior revelação do futebol iraniano nos últimos anos. Ele é o camisa 10 e o goleador da seleção.

BRASIL X IRÃ

Mundial Sub-17 – 1ª rodada – Grupo C

Data e Horário: 11/11/2023

Local: Estádio Internacional Gelora, Jacarta (IND)

BRASIL: Phillipe Gabriel; Pedro Lima, Vitor Reis, Da Mata e Souza; Luiz Gustavo, Camilo e Dudu; Lorran, Rayan e Kauã Elias. Técnico: Phelipe Leal

IRÃ: Shakouri; Andarz, Darvish, Nafari e Homaeifard; Eismael Gholizadeh, Zamani, Razzaghina e Sadeghi; Taheri e Ghandipour. Técnico: Hossein Abdi

Árbitro: Selvin Brown (HON)

Auxiliares: Gerson Orellana (HON); Emanuel Aguirre (NIC)

