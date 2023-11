Vila Nova vence, mantém sonho do acesso e rebaixa o Londrina à Série C

O Londrina está matematicamente rebaixado para a Série C do Brasileiro. Nesta sexta-feira (10), o time paranaense perdeu por 4 a 1 para o Vila Nova no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, na abertura da 36ª rodada da Segundona.

Os anfitriões se impuseram desde o começo da partida e conquistaram um importante triunfo para manter vivo o sonho do acesso. Rafael Donato e Igor Henrique abriram frente na primeira etapa. Ronald e Igor Henrique ampliaram para o Tigre na no segundo tempo, enquanto Garraty descontou para o Tubarão.

O Vila Nova ocupa a sexta posição, com 58 pontos, dois a menos que os primeiros colocados Criciúma, Juventude e Atlético-GO, empatados com 60, e um a menos do que o Sport.

Por outro lado, o Londrina confirmou a queda, estacionando nos 28 pontos, em penúltima na tabela. Com duas rodadas para o fim da competição, a equipe paranaense não consegue mais deixar o Z4.

Os times voltam a campo na próxima semana, pela 37ª rodada. Na sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), o Londrina recebe o Novorizontino, no Estádio do Café. No domingo, o Vila Nova enfrenta o Ceará, no OBA, às 18h.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.