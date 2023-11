Palmeiras x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Brasileiro 2023. Neste sábado, o Palmeiras recebe o Internacional pela 34ª rodada da Série A. O duelo entre paulistas e gaúchos acontece na Arena Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo, às 21h (de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Palmeiras

Em busca de mais um título do Campeonato Brasileiro, o Verdão sabe que só a vitória interessa. Depois de derrota dolorosa para o Flamengo na última rodada, o time de Abel Ferreira pode dormir na liderança do torneio em caso de empate ou triunfo.

Como chega o Internacional

Seis pontos acima da zona de rebaixamento e 11 pontos atrás do G6, o Colorado praticamente joga para cumprir tabela até o fim do torneio. O time de Eduardo Coudet vem de empate com o Fluminense e busca manter a série invicta de três partidas.

PALMEIRAS X INTERNACIONAL

34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data e horário: 11/11/2023, às 21h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha (Naves), Luan e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos, Raphael Veiga e Piquerez; Breno Lopes e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Nico Hernández; Johnny, Mauricio, Aránguiz e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

