Técnico do Valencia prega paz antes de encontro com Vini Jr: ‘Não é guerra’

A 13ª rodada do Campeonato Espanhol reserva o confronto entre Real Madrid e Valencia, neste sábado, e o duelo está dando o que falar. O técnico Rubén Baraja, dos Che, comentou sobre a partida e projetou o reencontro do brasileiro Vini Jr com o time dos Morcegos após ser vítima de racismo pela torcida valenciana. Segundo ele, não se trata de guerra.

“Acho que o Vinícius é um grande jogador. Um jogador top mundial e pronto. Nossa abordagem é jogar futebol. Não vamos para uma guerra ou para um lugar onde tenhamos que usar escudo, capacete ou qualquer coisa”, disse o técnico Baraja.

Em maio, ainda na temporada passada, o jogador da Seleção Brasileira foi vítima de racismo por boa parte do Estádio Mestalla. O jogo acabou sendo paralisado, e Vini acabou sendo expulso após perder a cabeça no final.

Baraja disse que a equipe aprendeu com o episódio, mas relativizou. O treinador, assim como o Valencia faz institucionalmente desde então, voltou a frisar que o clube não é racista.

“Vivenciamos a situação da temporada passada, o que deve nos ajudar a aprender. Acho que somos o único clube que foi sancionado por uma essa situação, quando acho que fomos marcados por coisas que não somos. Tivemos que nos defender de coisas que ocorreram durante aquela partida e que foram desagradáveis. Mas viramos a página como clube e cumprimos nossa punição”, finalizou.

