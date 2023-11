Messi é homenageado no Inter Miami após Bola de Ouro

A sexta-feira foi de festa para Lionel Messi. Depois de conquistar sua oitava Bola de Ouro na carreira, o astro argentino foi homenageado pelo Inter Miami antes de amistoso contra o New York City.

“Obrigado por essa linda homenagem. É maravilhoso poder compartilhar isso com vocês. Estou há pouco tempo aqui, mas parece que faz muito. Agradeço a todas as pessoas de Miami pelo que recebi desde que cheguei, me fizeram me sentir em casa”, discursou Messi no gramado do Estádio DNV PNK.

Eliminado na fase regular da Major League Soccer (MLS), o Inter Miami não tem mais compromissos oficiais até o fim do ano. Existe a chance do clube da Flórida realizar amistosos até o fim do ano, mas ainda não é uma certeza.

Neste mês de novembro, Messi tem mais dois compromissos oficiais, mas pela seleção argentina. Pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, a Albiceleste encara Uruguai e Brasil. Os jogos acontecem nos dias 16 e 21, respectivamente.

O camisa 10 chegou ao clube em julho e rapidamente fez história. Ao todo, o argentino disputou 14 partidas, com 11 gols marcados e cinco assistências, além do título da Leagues Cup.

O Inter Miami agora só tem jogo oficial em março de 2024, na próxima temporada. Em janeiro, existe a chance da equipe de Messi disputar um amistoso com o Flamengo, que estuda a possibilidade de realizar a pré-temporada nos Estados Unidos.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.