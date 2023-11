Atlético-GO segura empate com o Sport, que fica fora do G4

Nesta sexta-feira (10), o Sport tentou de quase tudo, mas não conseguiu vencer o Atlético-GO, na Ilha do Retiro, pela antepenúltima rodada da Série B do Brasileirão. O 0 a 0 manteve os rubro-negros fora da zona de classificação, com 60 pontos, mas podendo ver Criciúma e Juventude abrirem uma grande margem caso vençam seus jogos, na próxima semana. O Dragão, com 61, ainda é o vice-líder.

Nos primeiros minutos, o Sport procurou chegar em jogadas aéreas, mas sempre parou no goleiro Ronaldo. Aliás, ele trabalhou bem num chute de Felipe, que quase abriu o marcador para os donos da casa. Os visitantes chegavam pouco e praticamente só chegaram em um chute de Luiz Felipe, defendido por Jordan.

No segundo tempo. a pressão do Sport foi maior, mas o gol não saía. Edinho e Jorginho criaram os lances mais perigosos, novamente com o goleiro Ronaldo aparecendo bem. Além de lançamentos na área, os pernambucanos buscaram as jogadas pelos lados, mas acharam um time goiano bem postado na retaguarda.

Assim, o resultado tirou matematicamente do Sport as chances de título e acabou beneficiando, em segunda instância, o Vitória. O Leão só precisa de um empate com o Novorizontino, no domingo, para confirmar o acesso e o título antecipados da Série B.

