Brasil leva virada do Irã e perde na estreia do Mundial Sub-17

Com ótimo primeiro tempo, quando abriu 2 a 0, mas etapa final irreconhecível, o Brasil estreou no Mundial Sub-17, na Indonésia, com derrota para o Irã: 3 a 2. O jogo na manhã deste sábado (11/11) foi no Estádio Internacional Gelore, em Jacarta, e valeu pelo Grupo C. Os gols brasileiros foram do vascaíno Rayan e contra de Zamani. Para os iranianos marcaram Barejeh, Taheri e Gholizadeh. Taheri foi o cara: o camisa 10 e astro da equipe começou no banco, pois não estava 100%. Entrou no intervalo e detonou a defesa brasileira. Mas saiu lesionado logo depois do gol da virada (assistência dele), aos 30 minutos.

Assim, o Irã chega aos três pontos, mas em segundo lugar no Grupo C, já que no outro jogo do grupo a Inglaterra arrasou a Nova Caledônia por incríveis 10 a 0. Na próxima rodada, nesta terça-feira (14), às 6h (de Brasília), o Brasil encara a Nova Caledônia. Já os ingleses enfrentarão o Irã. O Mundial tem seis grupos e os dois primeiros colocados de cada um se classificam. Mas os quatro melhores terceiros também avançam para as oitavas de final. O Brasil, atual campeão, busca o penta, já que ganhou em 1997, 1999, 2003 e 2019.

Veja aqui a tabela do Mundial Sub-17

Brasil faz ótimo primeiro tempo

O Brasil foi bem superior ao Irã no primeiro tempo. Dessa maneira, com a posse de bola, prendeu o Irã na defesa e criou lances de perigo com o quarteto ofensivo formado por Dudu, Lorran, Rayan e Kauã Elias. Mas várias bolas pararam nas boas defesas do goleiro Shakouri. E o primeiro gol veio aos 28, num lance ensaiado. Escanteio pela esquerda, o flamenguista Lorran fez o corta-luz e Rayan fez belo gol de fora da área. Ainda no primeiro tempo, o Brasil ampliou após ótima jogada de Lorran e Rayan. Este último, quando iria finalizar, viu o volante Zamani se antecipar para cortar e fazer contra.

Confira aqui tudo sobre o Mundial Sub-17

Taheri liquida a Seleção em 30 minutos

Tudo de bom que o Brasil fez no primeiro tempo se esvaiu. Assim, irreconhecível, o time brasileiro levou a virada. Para isso valeu a entrada de Taheri. O craque do time começou no banco, mas veio do intervalo com a faca entre os dentes. Começou a prender a defesa brasileira e dar espaços aos companheiros. Aos nove, Barajeh aproveitou uma falha de posicionamento do Brasil e diminuiu. O Brasil nada fazia em campo e as mudanças não surtiam efeito. Aos 25, um chutão do goleiro associado a um erro do zagueiro gremista Da Mata deu a chance para Taheri pegar de primeira e empatar o jogo. Logo em seguida, aos 27, Taheri recebeu um passe perfeito do goleiro , driblou Da Mata e tocou para Gholizadeh virar o jogo.

Taheri saiu logo em seguida, sentindo a lesão. Para sorte do Brasil, que definitivamente não sabia o que fazer para marcar o camisa 10. Sem o seu 10, o Irã se fechou e suportou a pressão brasielira, que teve chances com Dudu e Luighi. Mas a bola não entrou.

Conheça os convocados da Seleção

Goleiros

Matheus Corrêa (Corinthians), Pedro Cobra (Atlético-MG) e Phillipe Gabriel (Vasco)

Laterais

Pedro Lima (Sport), Vitor Gabriel (Atlético-MG), Esquerdinha (Fluminense) e Souza (Santos)

Zagueiros

Da Mata (Grêmio), João Souza (Flamengo), Vitor Reis (Palmeiras) e Sidney (Bahia)

Meias

Camilo (Grêmio), Dudu (Athletico-PR), Matheus Ferreira (Vasco) e Guilherme Batista (São Paulo)

Atacantes

Estevão (Palmeiras), Lorran (Flamengo), Kauã Elias (Fluminense), Luighi (Palmeiras), Rayan (Vasco) e Riquelme (Palmeiras)

BRASIL 2X3 IRÃ

Mundial Sub-17 – 1ª rodada – Grupo C

Data: 11/11/2023

Local: Estádio Internacional Gelora, Jacarta (IND)

BRASIL: Phillipe Gabriel; Pedro Lima (Vitor Gabriel, 31’/2ºT), Vitor Reis, Da Mata e Souza (Esquerdinha, 16’/2ºT); Sidney, Camilo (Riquelme, 31’2ºT) e Dudu; Lorran (Luighi, 15’/2ºT), Rayan e Kauã Elias (Estevão, 25’/2ºT). Técnico: Phelipe Leal

IRÃ: Shakouri; Andarz, Darvish, Nafari e Zoleikhadei (Homaeifard, Intervalo); Zamani (Hassani, 38’/2ºT), Razzaghina e Sadeghi (Ghandpour, 30’/2ºT); Esmail Gholizadeh, Barejeh e Moredi (Taheri, Intervalo, e, depois, Ascari, 30’/2ºT) . Técnico: Hossein Abdi

Gols: Rayan, 15’/1ºT (1-0), Zamani, contra, 46’/1ºT (2-0); Barejeh, 9’/2ºT (2-1); Taheri, 23’/2ºT (2-2); Gholizadeh, 27’/2ºT (2-3)

Árbitro: Selvin Brown (HON)

Auxiliares: Gerson Orellana (HON); Emanuel Aguirre (NIC)

Cartões amarelos:

