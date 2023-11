Com gols nos acréscimos,Tottenham leva virada do Wolverhampton

Com um gol logo no primeiro ataque, o Tottenham abriu 1 a 0 no Wolverhampton e estava reassumindo a liderança provisória do Campeonato Inglês. O gol marcado por Brennan Johnson aos dois minutos da partida garantia os três pontos. Mas, nos acréscimos, veio a virada do time da casa, gols de Sarabia e Lemina. No fim: 2 a 1 neste jogo no estádio Molineux abriu a 19ª rodada da competição neste sábado (11/11).

Com o resultado, o Tottenham parou nos 26 pontos, um atrás do Manchester City, que ainda joga na rodada. E os Spurs podem perder mais duas posições. Já o Wolverhampton foi aos 15 pontos. Assim, ocupa a 12ª posição.

Primeiro ataque e Tottenham 1 a 0

Mal começou o jogo e o time da casa viu o Tottenham abrir o placar. Aos dois minutos, Kulusevski tocou de letra para Pedro Porro, que foi ao fundo e cruzou. Brennan Johnson (ex-jogador do Nottingham) completou para a rede e fez o seu primeiro gol na nova equipe.

A partir daí o Tottenham tratou de ter o domínio da bola. Mas o Wolverhampton passou a buscar o empate com afinco, contando com o apoio da torcida. E essa pressão seguiu até o fim sem sucesso. Para se ter ideia, até os 45 minutos do segundo tempo, os Wolves tinham finalizado 15 vezes contra 6 do Tottenham. Contudo, sem sucesso.

Nos acréscimos, Wolves vira

Porém, isso mudou aos 46 do segundo tempo, quando Sarabia escorou um cruzamento da esquerda de Matheus Cunha e deixou tudo igual, para alegria da torcida. Mas expçosão veio mesmo aos 51. O Wolves teve uma falta a seu favor na intermediária. Cobrou rapidamente e pegou a defesa dos londrinos aberta. Sarabia recebeu pela direita e cruzou para a conclusão de Lemina. Que vitória, que virada do Wolves!

