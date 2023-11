Com gol brasileiro, líder Girona vence outra no Espanhol

O Girona segue na liderança isolada do Campeonato Espanhol. Neste sábado (11/11), o time foi até Madri e venceu o Rayo Vallecano, no Estádio de Vallecas, de virada, por 2 a 1. O time da casa saiu na frente com gol de Álvaro Garcia logo no início. Porém o ucraniano Dovbik, e o brasileiro Savinho garantiram a vitória por 2 a 1 que levam os catalães aos 34 pontos. Assim, abrem cinco pontos do Real Madrid (mas que ainda joga na rodada).

A derrota manteve o Rayo Vallecano, que faz boa temporada, nos 18 pontos, em nono lugar na tabela do Espanhol.

Veja aqui a tabela de classificação da Liga Espanhola

O Girona entrou com status de favorito. Mas levou um gol logo aos cinco minutos, de Álvaro Garcia concluindo assistência de Palazón. Assim, os visitantes tiveram de lutar muito para buscarem o resultado, já que a defesa do time da casa estava bem postada. Contudo, aos 42 minutos, veio o empate numa jogada “à Ucrânia”. O ucraniano Taygankov recebeu pela direita, fez ótima jogada se aproximando da área e cruzou para o compatriota Dovbik sair da marcação dupla e fazer 2 a 1.

Savinho garante a vitória do Girona

O Girona se impôs no segundo tempo. E se na etapa inicial ucranianos mostraram serviço, nos 45 minutos finais um brasileiro brilhou: Savinho. O atacante ex-Atlético-MG passou a ganhar várias disputas contra a defesa do Rayo e, aos 20 minutos, fez um belo gol, virando o placar. Savinho seguiu deixando seus marcadores com o cabelo em pé. Mas nem ele nem seus companheiros ampliaram o placar. Entretanto: tudo perfeito para os catalães: Savinho foi o MVP do jogo e o Girona, com a vitória, segue assombrando, com uma campanha de cair o queixo, e na ponta.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook