Justiça absolve Rafael Ramos de acusação de injúria racial

A Justiça absolveu o jogador Rafael Ramos, do Corinthians, da acusação de injúria racial contra Edenílson, ex-Internacional. Na época da denúncia, o volante do Colorado disse que o lateral do Timão o chamou de “macaco”. Foi no jogo entre os dois times no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Campeonato Brasileiro, em maio de 2022.

O juiz Marco Aurélio Martins Xavier, do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Foro Central, afirmou, na decisão, que não foi possível obter uma “conclusão segura” das palavras que Rafael Ramos disse.

“Partindo da premissa de que a dúvida labuta em prol do réu, não há outra solução, que não a sua absolvição. Tendo em vista a insuficiência de provas que apontem a prática delituosa”, afirma o juiz, num trecho da sentença.

A polícia chegou a prender Rafael Ramos em flagrante dentro do estádio. Entretanto, ele conseguiu liberação após prestar depoimento e pagar fiança de R$ 10 mil. Apesar do indiciamento na delegacia, Ramos sempre negou o crime. Dessa forma, na ocasião, seu advogado de defesa , Fabiano Cerveira, disse em entrevista à Rádio Gaúcha que o atleta – que é português – usou a expressão “mano, caralho”. Assim, de acordo com o advogado, Edenílson entendeu de forma diferente.

Rafael Ramos também foi absolvido na Justiça Desportiva

No âmbito esportivo, Rafael Ramos também recebeu absolvição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Logo após a notícia de que a Justiça o considerou inocente, Ramos agradeceu pelo apoio dos torcedores corintianos e disse que tirava um peso das costas:

“Não tem sido fácil. Nunca passei por situação tão difícil na minha vida. Eu tentei sempre deixar de lado, dar o meu melhor no campo e ser o que sempre fui. Sinto alívio por tirar esse peso em cima de mim”, declarou.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.