Bayern quase se complica, mas bate, em casa, o Heidenheim

O Bayern de Munique por pouco não se complicou no jogo deste sábado (11/11) pela 11ª rodada do Campeonato Alemão. Em casa, contra o pequeno Heindenheim, abriu 2 a 0, mas cedeu o empate. Contudo, na reta final, fez valer a sua maior qualidade técnica para vencer por 4 a 2 e chegar aos 29 pontos, assumindo provisoriamente a liderança (o Leverkusen tem 28 e ainda joga na rodada). O Heidenheim, que chegou a sonhar com um empate histórico, está parado nos 10 pontos, em 13º lugar.

O craque Harry Kane, que fez os dois primeiros gols do Bayern, chegou aos 17 e é o artilheiro isolado. Raphael Guerrero e Choupo-Moting completaram o placar para o Bayern. O time visitante marcou com Kleindienst e Beste.

Bayern 2 a 0, gols de Kane

O Bayern foi massacrante desde o primeiro minuto. Já tinha construído duas chances claras antes de marcar aos 14 minutos o primeiro gol, com Kane recebendo pela direita, tirando marcação dupla e fazendo 1 a 0. Sané perdeu um gol feito pouco depois. Mas aos 44, o oportinista Kane ampliou numa cabeça. São 17 gols em 11 jogos na Liga!

Susto e vitória bávara no fim

No segundo tempo, o Bayern seguiu dominante. Mas deu um branco num espaço de três minutos, cedendo o empate. Aos 22, Kleindienst concluiu cruzamento na área; aos 30 e Beste aproveitou um presente da defesa para deixar 2 a 2 no placar. Mas o Bayern fez o terceiro no ataque seguinte, com Guerrero aproveitando uma bola rebatida. E, aos 40, Choupo-Moting, num belo gol, fechou o placar.

