Arsenal vence e assume vice-liderança do Inglês

O Arsenal assumiu a vice-liderança do Campeonato Inglês ao confirmar seu favoritismo e vencer o Burnley por 3 a 1, neste sábado (11/11) pela 12ª rodada da Premier League. O jogo no Emirates não foi fácil para os Gunners, que tiveram dificuldade para furar o bloqueio do rival. O Arsenal saiu na frente, cedeu o empate, mas, com boa reação, não tropeçou em casa. Assim, vai aos 27 pontos e supera o Tottenham (que perdeu para o Wolverhampton e que tem 26). O atual tricampeão Manchester City lidera com 27 pontos (e menos um jogo). O Burnley, com quatro pontos, está em penúltimo.

Neste jogo, o Arsenal saiu na frente com Trossard no primeiro tempo. Brownhill empatou para o Burnley. Saliba e Zinchenko, num golaço, confirmaram a vitória dos Gunners, que terminaram o jogo com um a menos (Fabio Vieira foi expulso).

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Arsenal sofre, mas vence

O jogo foi muito bom. O Arsenal com volume ofensivo e o Burnley com ótimo posicionamento defensivo e perigoso no contra-ataque, o que foi uma surpresa pela sua má posição na tabela. Se Saka quase marcou para os Gunners, o time visitante teve tudo para abrir o placar com Gudmundsson. Quando a primeira etapa indicava que teminaria 0 a 0, o Arsenal chegou ao gol quando Saka encontrou Trossard na segunda trave e este mandou para a rede.

No segundo tempo, o bonito gol de Brownhill aos nove minutos, empatando para o Burnley, acordou o Arsenal, que voltou desligado do intervalo. Mas logo Saliba, aos 12, recolocou o time da casa na frente do placar mais uma vez. A pá de cal veio aos 28 minutos, num golaço de Zinchenko. Depois de um escanteio em que O’Shea cabeceou e quase fez contra, a bola foi no travessão. Na sobra, o ucraniano mandou para a rede. No fim, com dez após a expulsão de Fábio Vieira por falta aos 38 minutos, o Arsenal ficou na dele, satisfeito com o 3 a 1.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.