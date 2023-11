Milan abre 2 a 0, mas cede empate ao Lecce no segundo tempo

Quatro dias após vencer o PSG, o Milan decepcionou a torcida. Afinal, empatou em 2 a 2 com o Lecce, neste sábado (11/11). Em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Italiano, o Milan abriu 2 a 0 no primeiro tempo, mas cedeu o empate na reta final, fora de casa. Giroud e Reinjders marcaram para os visitantes, enquanto Sansone e Banda anotaram para os mandantes.

Com o resultado, o Milan conhece o quarto tropeço seguido na competição, afinal, antes perdeu para Juventus, empatou com Napoli e foi derrotado pela Udinese. Assim, o time de Milão está em terceiro, com 23 pontos, atrás de Internazionale (28) e Juventus (26), que ainda jogam na rodada. O G4 ainda tem o Napoli, com 21, outro que ainda entra em campo neste final de semana. Já o Lecce está em 14°, com 14 pontos.

Agora, o Campeonato Italiano terá uma pausa. Afinal, será Data-Fifa a partir de segunda-feira (13). Assim, o próximo jogo do Milan será contra a Fiorentina, daqui a duas semanas (25), em Milão. O Lecce, por sua vez, encara o Verona, fora de casa, no próximo dia 27.

Pela Champions League, o Rubro-Negro receberá o Borussia Dortmund três dias depois. O Milan é o terceiro, com cinco pontos, enquanto os alemães lideram com 7. PSG (6) e Newcastle (4) completam o grupo, que irá para a quinta rodada. Já na Copa Itália , o time comandado por Stefano Pioli estreará só em janeiro, nas oitavas de final, contra o Cagliari.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook