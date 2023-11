Manchester United sua sangue para vencer o Luton Town

O Manchester United voltou a fazer um jogo ruim. Mas ao menos venceu o Luton Town. O duelo rolou neste sábado (11/11), em Old Trafford, pela 12ª rodada do Inglês. E quem definiu o placar foi Lindelof, já no segundo tempo, num gol chorado, após bate-rebate na área.

Para o United, o resultado levou o time aos 21 pontos, nesta curiosa performance na competição, sem empates: sete vitórias e cinco derrotas e saldo de gols negativo (-3). Se tudo der certo, terminará a rodada em sexto lugar. O Luton Town tem seis pontos. Está em 17º, primeiro fora da zona de rebaixamento. Mas pode entrar no Z3 ao fim da rodada.

Veja aqui a tabela de classificação da Premier League

Manchester United vence na marra

A torcida do Manchester United vou um time muito guerreiro, disputando todas as bolas e com volume de jogo (65%), o United também buscou muitas finalizações (16). Mas a sua pontaria estava péssima. E o que dizer de falta de sorte? No primeiro tempo, após cruzamento de Rashford, Hojlund, na pequena área, chutou em cima do goleiro. Além disso, o toque de bola quase sempre resultavam em chuveirinhos infrutíferos, que muitas vezes geravam contra-ataques do Luton Town. Assim, os números do jogo indicaram 15 finalizações do United contra incríveis dez finalizações de um rival que tem um ataque notoriamente frágil.

Mas, em casa e superior tecnicamente, ao menos o United conseguiu chegar ao gol aos 14 da etapa final. Um cruzamento da direita gerou uma sobra que Lindelof mandou para o gol. Enfim, 1 a 0. Mais chorado, impossível.

