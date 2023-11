Bahia x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Pela 34ª rodada do Brasileirão, Bahia e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, com ambições diferentes. Os donos da casa lutam contra o rebaixamento, enquanto os rubro-negros precisam vencer para entrar no G6.

Onde assistir

Sportv e Premiere transmitem a partida a partir das 18h30 (de Brasília)

Veja aqui a tabela de classificação do Brasileirão

Como chega o Bahia

O Bahia vive um momento delicado na temporada, afinal, na abertura desta rodada,soma 37 pontos. Assim, entrou com a mesma pontuação de Vasco e o Cruzeiro, gigante mineiro abre a zona de rebaixamento. Porém, o Tricolor tem um jogo a mais do que os cariocas e dois a mais do que os mineiros. Além disso, os nordestinos perderam quatro dos últimos cinco jogos, reforçando, assim, que a fase não é boa.

Neste duelo, o Bahia não poderá contar com o zagueiro Raul Gustavo, lesionado, nem com o lateral-esquerdo Cámilo Candido, suspenso. Por outro lado, o meia Thaciano retorna após cumprir suspensão.

Como chega o Athletico-PR

O Athletico é o sétimo colocado, com 50 pontos, quatro atrás do Atlético-MG, que fecha o G6. O Furacão é seguido por São Paulo e Fluminense, mas que já estão classificados para a Libertadores de 2024. Depois, aparece o Cuiabá, em décimo, com 44.

Para o compromissos deste final de semana, o treinador Wesley Carvalho terá problemas para escalar o time, afinal, são oito jogadores no Departamento Médico: Fernando, Pedro Henrique, Kaíque Rocha, Madson, Vidal, Pablo, Vitor Roque e Rômulo.

BAHIA X ATHLETICO-PR

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 12/11/2023 às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Matheus Bahia (Luciano Juba); Rezende, Yago Felipe e Thaciano; Cauly, Biel e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

ATHLETICO-PR: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha (Lucas Esquivel); Erick, Fernandinho, Cuello, Vitor Bueno, Bruno Zapelli e Canobbio; Wilian. Técnico: Wesley Carvalho

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Júnior (PE)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.