Atlético-MG x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

O Atlético-MG recebe o Goiás, neste domingo (12), às 18h30, em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão. O embate será na Arena MRV e pode ser o último servir para deixar a torcida atleticana ainda sonhando com o título do Brasileirão. O time tem 54 pontos e, para seguir na briga, precisa vencer. Já o Goiás é vencer ou vencer.Com 35 pontos, está em 18º. Dessa forma, um novo fracasso afastará o time do primeiro rival fora do Z4.

Onde Assistir

O confronto entre Atlético e Goiás terá transmissão do Premiere, a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Atlético-MG

Para esta partida, o Atlético-MG não poderá contar com o goleiro Everson, suspenso. Em contrapartida, o Galo tem o retorno de Hulk, que cumpriu suspensão no empate em 1 a 1 com o Corinthians, na última quinta-feira (09). O Alvinegro tem Battaglia, Bruno Fuchs, e Vargas no Departamento Médico.

Como chega o Goiás

O Goiás, por sua vez, encontra-se em 18º, com 35 pontos, apenas dois pontos atrás de Bahia, Vasco e Cruzeiro. No entanto, mineiros e cariocas têm jogos a menos do que os goianos. O Esmeraldino, aliás, só venceu um dos últimos cinco jogos. No embate deste domingo, o Goiás não poderá contar com o meia Guilherme, suspenso. Assim, ele deve dar lugar a Palacios.

ATLÉTICO-MG X GOIÁS

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 12/11/2023 às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena MRV, Belo Horizonte (MG)

ATLÉTICO-MG: Matheus Mendes; Saravia, Jemerson, Maurício Lemos e Guilherme Arana; Otávio, Igor Gomes e Pedrinho; Zaracho, Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Raphael Guzzo, Morelli e Palacios; Allano, Matheus Babi e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Renan Aguiar da Costa (CE).

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

