Atacante da seleção de Gana morre durante jogo na Europa

O jogador Raphael Dwamena, nascido em Gana, morreu neste sábado (11/11) durante jogo entre sua equipe, Egnatia Rrogozhine, e o rival Partizani Tirana, pela Liga de Futebol da Albânia. O centroavante caiu sem consciência aos 25 minutos de jogo e logo os atletas perceberam que a situação era grave. Tanto seus companheiros como os adversários se aproximaram para tentar ajudar e imediatamente uma equipe de socorristas entrou no gramado da Arena Egnatia. No entanto, o jogador não reagiu. A disputa, que estava 1 a 1, foi suspensa.

O clube albanês publicou um post de pesar nas redes sociais com as datas de nascimento e de morte do atleta, além da mensagem “Descanse em paz” em inglês.

Jogador tinha história de doença cardíaca

O jornal português Record divulgou que Dwamena já havia sido diagnosticado com um problema cardíaco em 2017 . No entanto, ele prosseguiu no esporte. Em 2019, quando jogava no Levante, da Espanha, novos exames voltaram a apontar sua fragilidade cardíaca, Dessa forma, ele recebeu nova recomendação para abandonar a carreira. Mas insistiu. Assim, fez uma cirurgia para colocação de um desfibrilador na Espanha e voltou a campo. No mesmo ano, saiu do Levante e foi para o Zaragoza, o maior clube de sua carreira.

Dwamena, por sinal atuou em vários países europeus. Em agosto de 2020, foi para o Vejle BK, na Dinamarca. De fevereiro a julho de 2021 ficou sem clube e, então, ingressou no Blau Weiss Linz, da Áustria. Em agosto de 2022, migrou para a Suíça, para defender o BSC Old Boys. E dali partiu para o Egnatia, na Albânia, em janeiro deste ano.

Dwamena fez 28 jogos pela seleção de Gana

Nascido em 12/9/1995, na cidade de Nkawkaw, no sul de Gana, Dwamena começou a jogar em 2011. O centroavante de 1,86 metro também defendeu a seleção de Gana, na qual atuou em oito jogos, fazendo dois gols. Pelo Egnatia, seu último clube, ele fez 20 gols em 28 partidas.

