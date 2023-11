Veja como está a eleição presidencial do Vasco

A eleição presidencial do Vasco ocorre, neste sábado (11), das 10h às 22h, na sede do Calabouço, no Centro do Rio de Janeiro. Os candidatos a mandatário do Cruz-Maltino pelos próximos três anos são o ex-jogador Pedrinho, pela Chapa ‘Sempre Vasco’, e Leven Siano, pela Chapa ‘Somamos’. Os eleitores têm a opção de votar tanto de forma presencial como on-line. Mas, neste último caso, os votantes precisam receber um e-mail ou SMS para fazer valer o seu direito.

A sede do Calabouço está com grandes filas de vascaínos aptos a votar. Às 16h os organizadores divulgaram uma atualização do número de eleitores, mas sem a parcial de cada candidato. Até então, 4.524 sócios fizeram a sua escolha, on-line ou presencialmente. Ao todo, 6.210 vascaínos têm poder de voto.

Polêmicas na eleição do Vasco

O período eleitoral do Gigante da Colina costuma ser repleto de polêmicas e, mesmo com uma menor autonomia do departamento de futebol com a venda de 70% da SAF para a 777 Partners, não está sendo diferente. Afinal, as divergências entre as equipes das duas chapas geram discussão.

Dessa forma, a chapa “Somamos”, de Leven Siano, entregou um pedido de contestação da eleição para a mesa diretora da Assembleia Geral. O grupo argumenta que há conflito de interesses. Assim, um integrante afirmou que “membros são candidatos a conselheiros na chapa adversária e vão julgar eventuais recursos”. Pouco mais de uma hora depois, a mesa rejeitou a solicitação.

Por sinal, a votação teve atraso, pois, segundo a Chapa “Sempre Vasco”, a empresa que organiza a eleição não enviou e-mail e SMS para os eleitores. Neste sentido, um votante que escolheu a forma on-line confirmou que as mensagens chegaram após o horário marcado para o começo da eleição.

O ex-jogador Felipe Maestro, que apoia a chapa de Pedrinho, seu ex-companheiro de time, chegou a discutir afirmando que apenas o e-mail havia sido enviado.

Para votar, o eleitor que escolher apresentar a carteirinha deve estar com o documento atualizado, com uma foto recente. Caso contrário, é necessário entregar outro documento oficial, que também possua uma fotografia.

Dentro de campo

O Cruz-Maltino retorna a campo, neste domingo (12), em confronto com o América Mineiro, que é a primeira equipe matematicamente rebaixada da Série A. O duelo será pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30 (de Brasília), em São Januário.

