Liverpool x Brentford: onde assistir e escalações

O Liverpool vai encarar o Brentford, neste domingo (12), em Anfield e o duelo é válido pela 12ª rodada da Premier League. Os Reds têm um início de campanha de destaque no torneio e se encontra na quarta colocação, com 24 pontos. Enquanto os ‘Bees’ (Abelhas) estão em nono lugar, com 16 pontos.

Onde assistir

O confronto terá a transmissão do serviço de streaming Star+, a partir das 10h50 (de Brasília).

Como chega o Liverpool

Apesar da derrota para o Toulouse por 3 a 2, na Liga Europa, a campanha do Liverpool na Premier League é mais regular. Isso porque em 11 jogos, a equipe conta com sete vitórias, um empate e só uma derrota. Os Reds veem o duelo com o Brentford como uma ótima oportunidade de igualar o número de pontos do líder Manchester City, que tem um clássico com o Chelsea pela frente.

O técnico Jurgën Klopp terá que fazer ajustes no seu meio de campo, já que Mac Allister vai cumprir suspensão pelo quinto cartão amarelo e Curtis Jones está machucado. Já, o zagueiro Van Dijk e o volante Gravenberch, que foram baixas recentes, têm a possibilidade de retornaram neste próximo compromisso. O provável time que deve iniciar é: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Endo, Szoboszlai; Salah, Nuñez, Jota.

Como chega o Brentford

Depois de um começo com uma vitória nas primeiras dez partidas do Campeonato Inglês, os Bees engataram uma sequência de três resultados positivos. Assim, se conseguir o quarto triunfo, o Brentford tem a possibilidade de se aproximar da zona de classificação para torneios continentais, com uma combinação de resultados.

Thomas Frank possui diversos problemas com cinco jogadores entregues ao departamento médico. No caso, Baptiste, Damsgaard, Dasilva, Henry, Hickey e Schade. Ivan Toney está suspenso por conta de apostas esportivas. Em contrapartida, o goleiro Flekken deve retornar a equipe titular. Os possíveis 11 iniciais são: Flekken; Ajer, Collins, Pinnock; Roerslev, Jensen, Norgaard, Onyeka, Janelt; Mbeumo, Wissa.

Jogos da 12ª rodada do Inglês

Sábado (11/11)

Wolverhampton 2×1 Tottenham

Manchester United 1×0 Luton Town

Arsenal 3×1 Burnley

Crystal Palace 2×3 Everton

Bournemouth 2×0 Newcastle

Domingo (12/11)

Aston Villa x Fulham – 11h

Brighton x Sheffield United – 11h

West Ham x Nottingham Forest – 11h

Liverpool x Brentford – 11h

Chelsea x Manchester City – 13h30

