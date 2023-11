Santos x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e São Paulo fazem o último clássico paulista da competição e da temporada. Eles medirão forças às 18h30 (de Brasília), neste domingo (12/11), na Vila Belmiro.

Onde assistir

O confronto terá transmissão do Premiere, a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Santos

Outrora dentro da zona de rebaixamento, o Santos emendou uma boa recuperação nos últimos jogos. Afinal, foram três vitórias e dois empates. Dessa forma, o Peixe entrou na rodada com 41 pontos, abrindo frente para o Z4. O primeiro dentro da zona de rebaixamento tem 37 pontos.

Para esta partida, o Santos não poderá contar com os lesionados Alison, Sandry, Felipe Jonatan, Alex Nascimento, Luan Dias, Bruno Mezenga, João Basso e Alfredo Morelos. Mas Dodô e Soteldo, que dúvidas podem ir para o clássico. Porém, iniciando no banco. Assim, a escalacão do Peixe deve ser a mesma que derrotou o Goiás por 1 a 0, no meio de semana. E todos estão confiantes numa forra do jogo do turno (São Paulo 4 a 1).

Como chega o São Paulo

O São Paulo, por sua vez, está sorrindo à toa. Campeão da Copa do Brasil, o Tricolor já está garantido na fase de grupos da Libertadores de 2024. Sem chances de título e com chances remotíssimas de queda, o time comandado por Dorival Júnior já planeja a próxima temporada, mas não quer perder a oportunidade de complicar o Peixe na briga contra a degola.

O Tricolor ganhou duas baixas de última hora: James Rodríguez e Pato, que se apresentaram neste sábado (11) com desconforto no adutor da coxa esquerda e trauma no pé direito, respectivamente. Dessa forma, eles engrossam o DM, que já tem Calleri, Nestor e Marcos Paulo.

SANTOS X SÃO PAULO

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 12/11/2023 às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

SANTOS: João Paulo, Lucas Braga, Messias, Joaquim e Kevyson; Tomás Rincón, Jean Lucas, Rodrigo Fernández e Lucas Lima; Mendoza (Soteldo) e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato e Michel Araújo; James e Luciano Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz

