Coritiba x Cruzeiro tem cenas de selvageria em campo

O resultado não importa. Afinal, o futebol perdeu para os criminosos. No fim de Coritiba e Cruzeiro, neste sábado (11), na Vila Capanema, vândalos de organizadas das duas equipes invadiram o campo e protagonizaram uma briga generalizada. Tudo começou quando Robson, aos 45 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Coxa. Os seguidores celestes, inconformados com o resultado, deixaram o setor visitante em direção ao gramado. Em seguida, os brigões do time anfitrião também invadiram o campo para iniciar o confronto. Os jogadores, naquele momento, já tinham ido para os vestiários. Cenas, portanto, lamentáveis no Campeonato Brasileiro.

Tensão ganha da criatividade

Calor em Curitiba e times com receio de arriscar. A primeira etapa, definitivamente, não foi muito atraente. O Cruzeiro só passou a chegar ao ataque na metade do primeiro tempo e, ainda assim, quase sem levar perigo ao time anfitrião. O Coritiba, por sua vez, só viu uma chance clara de gol quando a defesa da Raposa se atrapalhou e Slimani, sem acreditar, deixou o goleiro Cabral se adiantar e evitar que o Coxa saísse na frente.

Cruzeiro sai mais ao ataque

O Cruzeiro, com a corda no pescoço, saiu um pouco mais para buscar o ataque. Rodrigues até conseguiu marcar, porém, estava impedido. O VAR estava lá para anular, corretamente, o gol. A Raposa, no entanto, foi deixando o nervosismo tomar conta. Melhor para o Coritiba, que soube aproveitar. Robson, aproveitando falha da zaga do Cruzeiro, completou cruzamento e colocou a bola na rede. A arbitragem ainda estuda se prossegue com a partida, que entraria nos acréscimos.

CORITIBA 1×0 CRUZEIRO (resultado parcial)

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 10/11/2023, às 16h (de Brasília)

Local: Vila Capanema, em Curitiba (PR)

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Thalisson, Henrique (Reynaldo, 42’/1ºT) e Victor Luís; Andrey (Kaio, 16’/2ºT), Gomes e Gómez (Farias, 16’/2ºT); Moreno (Garcez, 30’/2ºT), Slimani (Oliveira, 29’/2ºT) e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

CRUZEIRO: Cabral; William, Neris, Castán e Marlon; Jussa (Ian, 26’/2ºT), Silva (Machado, 15’/1ºT) e Nikão (Wesley, 42’/2ºT); Matheus Pereira (Vital, 42’/2ºT), Papagaio (Gomes, 26’/2ºT) e Rodrigues. Técnico: Zé Ricardo.

Gols: Robson, 45’/2ºT (1-0)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (Fifa-SC)

Auxiliares: Kleber Lucio Gil (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (Fifa-RS)

Cartão Amarelo: Talisson, Reynaldo, Robson, Moreno (CTB); Jussa, Ian, Machado (CRU)

Cartão Vermelho: –

