Cuiabá x Fortaleza: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cuiabá recebe o Fortaleza, neste domingo (12), às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o encontro de duas equipes do meio da tabela de classificação. Afinal, o Dourado entrou na rodada em décimo lugar, com 44 pontos e o Leão do Pici está uma posição abaixo, com um ponto a menos.

Onde assistir

Como chega o Cuiabá

Após duas partidas sem vencer, com a derrota para o Vasco por 2 a 0 em casa e o empate por 0 a 0 com Santos como visitante, o Dourado se recuperou na Série A. Isso porque conseguiu um 3 a 0 sobre o Bahia, fora de casa.

Como a equipe mato-grossense tem poucas chances de se classificar para a Libertadores, seu objetivo principal é garantir a permanência na Primeira Divisão. Desse modo, tenta carimbar uma vaga na próxima edição da Sul-Americana e um triunfo sobre o Fortaleza vai deixar essas metas mais próximas.

O comandante Antônio Oliveira não poderá contar com o lateral-esquerdo Rikelme, que vai cumprir suspensão, pelo terceiro cartão amarelo. Bem como o volante Lucas Mineiro, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza ainda não se encontrou depois do vice-campeonato na Sul-Americana. Isso porque, a equipe nordestina vem de três jogos sem vencer desde então. Antes mesmo da decisão sofreu derrotas para o Vasco e Bahia. Portanto, um resultado positivo sobre o Dourado pode significar o início de uma recuperação no campeonato.

Assim como manter viva uma esperança de assegurar uma vaga na Libertadores do próximo ano. Vale relembrar que o Leão do Pici tem duas partidas a menos e se vencê-las cola no G6 do Campeonato Brasileiro.

O atacante Machuca volta a ser opção para Vojvoda depois de cumprir suspensão no empate por 1 a 1 com o Athletico, na última rodada. O meio-campista Calebe também deve retornar, mas ao banco de reservas, após se recuperar de contusão.

CUIABÁ x FORTALEZA

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 12/11/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

CUIABÁ: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Uendel; Raniele, Fernando Sobral (Ronald) e Denilson; Jonathan Cafú (Wellington Silva), Deyverson e Clayson. Técnico: Antônio Oliveira.

FORTALEZA: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino; Marinho, Machuca e Lucer. Técnico: Vojvoda.

Árbitro: Caio Max Augusto (RN)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Luis Carlos de Franca (RN)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves (Fifa-RN)

