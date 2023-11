Vini Jr e Rodrygo: fantásticos na goleada do Real Madrid

O Real Madrid, com mais um show de Vinicius Jr e de Rodrygo, arrasou o Valencia neste sábado (11/11), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol: 5 a 1. Esta foi a primeira vez que Vini enfrentou o rival, que na temporada passada, no seu estádio, o Mestalla, protagonizou as lamentáveis cenas de racismo contra o brasileiro. Vini fez dois gols e outras grandes jogadas, mas quase marcado um outro que seria um golaço. Contudo, Rodrygo não fez por menos. Foram dois belos gols e duas assistências. Carvajal fez o outro dos Merengues. No fim, Hugo Duro descontou para o Valencia.

Dessa forma, o Real Madrid vai aos 32 pontos, em segundo lugar, dois atrás da sensação Girona. Mas o Valencia está mal. É o oitavo colocado, com 18 pontos.

Vinicius Jr, o maestro do Real Madrid…

O jogo mal tinha começado e, aos dois minutos, Carvajal aproveitou a falha de marcação pelo lado esquerdo das defesa e fez 1 a 0. A partir daí, Vinicius Jr, talvez por tudo o que rolou no último duelo entre as equipes, entrou ainda mais ligado do que o normal. Fez uma série de grandes jogadas individuais, com finalizações perigosas e assistências excelentes. E ampliou aos 42 quando mergulhou num cruzamento de Rodrygo e fez de peito. Muito recurso técnico.

…Mas Rodrygo não fica atrás

Só dava Real Madrid e, no segundo tempo não foi diferente. Assim, aos quatro minutos, Vini passou como bem entendeu pela marcação e bateu para fazer 3 a 0. Mal o Valencia deu a saída e o Real Madrid retomou a bola que terminou com Rodrygo. Real Madrid 4 a 0. O baile seguiu com os brasileiros mandando ver. Aos 36, Vini saiu sob aplausos dos torcedores do Real no Santiago Bernabéu. Pouco depois, Rodrygo (mas pela esquerda, o setor de Vini) cortou a defesa e ampliou para 5 a 0. No fim, Hugo Duro descontou. Mas nada que diminuísse a festa madridista.

