Clássico entre Flamengo e Vasco acaba em pancadaria no Sub-17

O time sub-17 do Flamengo derrotou o Vasco por 4 a 1, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, neste sábado (11/11), na Gávea. Apesar da vitória, o Rubro-Negro não conseguiu se classificar para a final da competição. Afinal, o Vasco tinha vencido o jogo de ida por 5 a 1, ou seja, quatro gols de diferença.

O que marcou o jogo neste sábado foi a pancadaria após o quarto gol do Flamengo. O goleiro vascaíno segurou a bola, irritando os rubro-negros. Então, começou a confusão. O árbitro paralisou o jogo por mais de 10 minutos em meio às agressões de jogadores de ambos os times.

Os vascaínos, então, foram para o vestiário e se recusaram a retomar a disputa. A equipe de arbitragem aguardou por mais de meia hora até que o Vasco retornasse ao campo, onde o time do Flamengo esperava pelo recomeço da partida. Finalmente, quando todos os jogadores se posicionaram no gramado, o árbitro Bruno Rezende deu a saída, mas em seguida já apitou o fim do jogo.

O gol do Vasco que garantiu a classificação foi de Lukas Zacarello. O rival dos Cruz-Maltinos na final da competição será o Fluminense. Afinal, o Tricolor derrotou o Nova Iguaçu por 2 a 0, no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras. Os gols foram de Matheus Reis e Riquelme. No jogo de ida, o placar tinha sido de 0 a 0.

Final será entre Fluminense e Vasco

Vasco e Fluminense decidem o campeonato em dois jogos, de ida e volta, nos dias 18 e 25 de novembro. A decisão será na casa do Tricolor. Afinal, o time das Laranjeiras fez melhor campanha na Taça Guanabara, o que lhe dá a preferência.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.