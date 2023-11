CEO do Cruzeiro: ‘Até quando estes marginais vão estragar o futebol?’

CEO do Cruzeiro, Gabriel Lima fez um pronunciamento de repudio diante dos incidentes neste sábado (11), na Vila Capanema, na derrota para o Coritiba por 1 a 0. Uma torcida organizada da Raposa invadiu o campo, aos 45 minutos do segundo tempo, quando o Coxa saiu na frente. Em seguida, a facção do time da casa também fez o mesmo, resultando em uma batalha campal no gramado.

“Até quando estes marginais vão estregar o futebol? Somos humilhados e temos nossas famílias ameaçadas. Infelizmente, serão identificado, pagarão cesta básica e vão embora. Só vai mudar quando tiver punição de verdade. O torcedor, que vem para apoiar e até vaiar de forma legítima, não vem. Fica com medo”, pontuou o executivo do Cruzeiro.

Em seguida, Lima afirmou que o episódio deste fim de semana prejudica na profissionalização do futebol brasileiro. E até culpa a Vila Capanema.

“Estamos discutindo a criação de uma liga. Como é que gente série vai trabalhar no futebol brasileiro assim? Como podemos jogar com esta infraestrutura, em um jogo com uma carga de estresse grande? Não havia condições de garantir a segurança para os atletas”, completou.

Ronaldo Nazário, dono da SAF do Cruzeiro, acompanhou tudo de camarote. A Raposa, aliás, vai terminar mais uma rodada na zona de rebaixamento desta edição do Campeonato Brasileiro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.