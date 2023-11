Flamengo e Fluminense empatam em clássico equilibrado no Maracanã

Tudo igual no clássico carioca. Neste sábado, Flamengo e Fluminense se enfrentaram pela 34ª rodada do Brasileirão 2023 e empataram em 1 a 1 no Maracanã. Arrascaeta abriu o placar para o time da Gávea, enquanto Yony González igualou para o clube de Laranjeiras.

Com o resultado, Flamengo e Fluminense seguem nas posições que começaram a rodada, quinta e oitava, respectivamente, mas podem ser ultrapassados. O Rubro-Negro está agora com 57 pontos, enquanto o Tricolor tem 47. Na briga pelo título, o Fla pode se complicar. Já garantido na Libertadores, porém, o Flu apenas cumpre tabela até o fim do torneio.

Primeiro tempo

A etapa inicial foi de domínio rubro-negro, que foi apoiado pela maioria no Maracanã. O Flamengo começou o primeiro tempo marcando firme a saída de bola do Fluminense e não deixou o Tricolor respirar no início. Na hora da conclusão, porém, faltou colocar o pé na forma. A melhor chance no começo foi com Cebolinha, que parou na trave de Fábio. A partir da metade do primeiro tempo, o Flu passou a igualar a partida, explorando erros do Fla, mas sem levar tanto perigo ao gol de Rossi. Nos acréscimos, quando parecia que as equipes iriam para o intervalo com o placar zerado, apareceu a genialidade de Arrascaeta. O uruguaio recebeu belo passe de Pulgar na entrada área, deixou Nino no chão e bateu forte de canhota para marcar.

Segundo tempo

Se o primeiro tempo foi de domínio do Flamengo, os 45 minutos finais foram o oposto. Atrás no placar, o Fluminense se lançou ao ataque e mandou na partida. O Tricolor fez o que o Rubro-Negro tinha feito no início, não deixou o adversário respirar e rapidamente passou a levar perigo. Aos 17 minutos, Martinelli lançou Arias na direita, que cabeceou para o meio. A bola chegou em Yony González, que dividiu com Rossi e deixou tudo igual. No fim, em busca da vitória visando o título, o Flamengo se lançou ao ataque, mas parou na boa defesa do time de Fernando Diniz. Nos acréscimos, Gabigol e Nino trocaram empurrões e foram expulsos em confusão.

E agora?

O Campeonato Brasileiro agora terá uma por conta da Data Fifa, e as equipes só voltam a jogar em mais de dez dias. O Fluminense entra em campo no dia 22, contra o São Paulo, enquanto o Flamengo tem compromisso com o Red Bull Bragantino, no dia 23. Os dois jogos serão disputados no Maracanã.

FLAMENGO 1 X 1 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro 2023 – 34ª rodada

Data: 11/11/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Público: 64.399 torcedores

Renda: R$ 3.041.395,00

FLAMENGO: Rossi; Matheuzinho, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís (Ayrton Lucas, 27’/2ºT); Pulgar, Gerson e Arrascaeta (Everton Ribeiro, 27’/2ºT); Luiz Araújo (Bruno Henrique, 18’/2ºT), Everton Cebolinha (Thiago Maia, 22’/2ºT) e Pedro (Gabigol, 27’/2ºT). Técnico: Tite

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Marlon (Lima, intervalo) e Marcelo (Diogo Barbosa, intervalo); André, Martinelli e Ganso (Alexsander, 31’/2ºT); Arias, Keno (Yony González, intervalo) (Lelê, 22’/2ºT) e John Kennedy. Técnico: Fernando Diniz

Gols: Arrascaeta, 46’/1ºT (1-0) e Yony González, 17’/2º (1-1)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa-GO)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

Cartão Amarelo: Pulgar (FLA); Arias, Ganso, Alexsander e John Kennedy (FLU)

Cartão Vermelho: Gabigol (FLA); Nino (FLU)

