De olho no Girona, Barcelona encara o Alavés

Em jogo da 13ª rodada do Campeonato Espanhol, a La Liga, o Barcelona recebe o Alavés, neste domingo (12), às 12h15, no Estádio Olímpico Lluís Companys. A partida terá transmissão da Star +, o canal de streming dos canais ESPN.

O Barcelona está em terceiro lugar, com 27 pontos, na perseguição ao líder Girona. Neste sábado, aliás, esta equipe da Catalunha venceu o Rayo Vallecano por 2 a 1 e chegou aos 34 pontos. Outros na perseguição são o Real Madrid e o Atlético de Madrid, com 32 e 25 pontos, respectivamente. Os colchoneros, porém, têm só 11 jogos. Já o Alavés é o 14°, com 11 pontos.

Confira a classificação completa do Campeonato Espanhol

Para esta partida, o Barcelona não poderá contar com o meia-atacante Gavi, suspenso. Já os meias De Jong e Sergi Roberto estão lesionados. Dessa forma, o Barça, comandado pelo ídolo Xavi, deve ir a campo com Ter Stegen; João Cancelo, Araújo, Koundé e Balde; Gündogan, Romeu e Pedri; Raphinha, Robert Lewandowski e João Félix.

Já o Alavés não contará com o atacante Giuliano Simeone (filho de Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid), lesionado. Este, aliás, é o mesmo motivo pelo qual o meia uruguaio Carlos Benavidez também não joga. Assim, a equipe basca deve ir a campo com Sivera; Gorosabel, Abqar, Sedlar e López; Blanco e Guevara; Guridi, Hagi e Rioja; García. A equipe é comandada por Luís Garcia.

Jogos da 13ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (10/11)

Athletic Bilbao 4×3 Celta de Vigo

Sábado (11/11)

Rayo Vallecano 1×2 Girona

Almería 1×3 Real Sociedad

Osasuna 1×1 Las Palmas

Granada 1×1 Getafe

Real Madrid 5×1 Valencia

Domingo (12/11)

Barcelona x Alavés – 12h15

Sevilla x Betis – 14h30

Atlético de Madrid x Villarreal – 17h

