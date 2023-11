Vasco x América: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vasco tem um confronto decisivo diante do América Mineiro, neste domingo (12), às 18h30, em São Januário, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino se encontra na 16ª colocação, com 37 pontos. Em contrapartida, o Coelho é o lanterna do torneio, com 21: é a primeira equipe, matematicamente, rebaixada para a Série B.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão apenas do Premiere, no pay-per-view.

Como chega o Vasco

O Gigante da Colina engatou uma surpreendente sequência positiva com vitórias sobre Cuiabá por 2 a 0, fora de casa, e no clássico com o Botafogo por 1 a 0. Assim, deixou a zona de rebaixamento. Na sequência, o Vasco tem um adversário mais fácil na teoria. A equipe carioca pretende, então, aproveitar o fator casa e a falta de aspiração do América para dar continuidade ao bom momento.

O comandante argentino Ramón Díaz não terá à disposição o atacante Erick Marcus, que sofreu uma lesão muscular no último confronto. Por outro lado, Rossi deve retornar ao time após se recuperar de contusão. Ele disputa a vaga deixada por Erick com Alex Teixeira.

As outras baixas são o atacante argentino Orellano, que ainda não se recuperou de uma fratura na mão direita. Bem como o seu compatriota, o zagueiro Capasso, e o volante Marlon Gomes. Ambos em fases mais avançadas, mas ainda sem condições de jogo.

Como chega o América

O Coelho apenas vai cumprir tabela nos seus cinco compromissos restantes na Série A. Isso porque a equipe foi a primeira rebaixada para a Série B. Tal situação provocou a demissão do técnico Fabián Bustos. O interino Diogo Giacomini é quem comandará o time mineiro até o fim do Brasileiro.

Aliás, o treinador tem uma lista extensa de desfalques por lesão para este duelo. A saber: os meio-campistas Cazares, Matheusinho e Rodrigguinho, além do lateral-esquerdo Nicolas, o volante Rodrigo Varanda e o atacante Aloísio.

VASCO x AMÉRICA

34ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 12/11/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Gabriel Pec, Vegetti e Rossi (Alex Teixeira). Técnico: Ramón Díaz.

AMÉRICA: Jory; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Danilo Avelar e Marlon; Breno, Martínez (Alê), Juninho e Benítez; Felipe Azevedo e Mastriani. Técnico: Diogo Giacomini (interino)

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (Fifa-DF)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Tiago Augusto Kappes (RS)

VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

