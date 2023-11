Novorizontino x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Vitória mede forças com o Novorizontino, neste domingo (12), às 18h (de Brasília), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, interior de São Paulo, válido pela 36ª rodada da Série B. O confronto será entre equipes na parte de cima da tabela, já que a equipe baiana é a líder, com 66 pontos e garante acesso antecipado com empate Por outro lado, o Tigre é o sétimo colocado, com 57.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Band, na TV aberta, pelo SporTV3, na TV fechada. Bem como pelo Premiere, no pay-per-view.

Como chega o Novorizontino

Mesmo com uma campanha irregular na Segunda Divisão, o Novorizontino ainda possui chances de acesso à elite do futebol brasileiro. O time do interior de São Paulo vem de duas partidas sem perder, o último deles um empate em 2 a 2 com o Atlético Goianiense, mas tem pela frente mais dois confrontos diretos nos três jogos restantes. Dessa forma, precisa conquistar resultados positivos, o primeiro deles sobre o Vitória, se quiser concretizar esse sonho inédito de disputar a Série A.

A tendência é a de que o técnico Eduardo Batista deve repetir o time titular do compromisso anterior. Seus desfalques são Bruno Silva, Léo Tocantins, Raul Prata e Ronaldo, todos machucados.

Como chega o Vitória

Enquanto isso, o Leão é a equipe mais consistente do torneio, com 20 triunfos, seis empates e nove derrotas em 35 jogos. Por sinal, o Vitória está invicto há quatro rodadas. No seu último compromisso, o empate por 1 a 1 com o Vila Nova decepcionou a sua torcida que esperava já confirmar o retorno à Série A após cinco anos longe. No entanto, tem tudo para garantir o acesso neste domingo

O comandante Léo Condé pode ter três novidades entre os titulares. No caso, Dudu e Wellington Nem, que cumpriram suspensão, e Iury Castilho, recuperado de contusão. Por outro lado, Rodrigo Andrade e Edson Lucas são baixas.

NOVORIZONTINO X VITÓRIA

36ª rodada do Brasileirão Série B

Data e horário: 12/11/2023, às 18h (de Brasília)

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Adriano Martins, César Martins e Ligger; Willean Lepo, Geovane, Marlon e Roberto; Douglas Baggio, Rodolfo (Felipe Marques) e Aylon. Técnico: Eduardo Baptista.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Railan, Camutanga, Wagner Leonardo e Zeca; Matheus Trindade, Dudu e Matheusinho; Mateus Gonçalves (Welington Nem), Osvaldo e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé.

Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)

Assistentes: Fabio Pereira (TO) e Cipriano da Silva Sousa (TO)

VAR: Carlos Eduardo Nunes (RJ)

