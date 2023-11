Yony González, do Fluminense: ‘Bom jogo para nós’

Yony González deixou o Maracanã como herói do Fluminense neste fim de semana. Afinal, evitou que o Tricolor fosse derrotado pelo Flamengo ao marcar no segundo tempo e garantir o empate por 1 a 1, neste sábado (11), no Maracanã, pela rodada 34 desta edição do Campeonato Brasileiro.

“Foi um bom jogo para nós. Pude ajudar e ser feliz. Acabamos de ganhar um campeonato importante. Hoje, queríamos ganhar. Mas, infelizmente, só empatamos”, afirmou.

González, no lance do gol, esticou muito uma das pernas para conseguir a finalização diante de Rossi. Após o gol, ele sentiu algumas dores pelo esforço. Agora, ele espera que não seja uma contusão.

“Senti, sim, um incômodo. Não será nada demais”, definiu.

Campeão da Libertadores, o Fluminense terá o Campeonato Brasileiro para se preparar para o Mundial de Clubes, em dezembro, na Arábia Saudita. O Tricolor está com 47 pontos, ocupando a oitava colocação da principal competição nacional.

