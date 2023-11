Pedrinho é o novo presidente do Vasco entre 2024 e 2026. Na eleição deste sábado (11/11) na sede do Calabouço, ele derrotou Leven Siano por 2.872 votos a 1,72o confirmação foi divulgada às 22h19 (de Brasília)

Leven Siano, da chapa “SOMAMOS”, concorria à presidência do Vasco pela segunda vez, enquanto Pedrinho, de 46 anos, do “Sempre Vasco”, entrou na disputa pela primeira vez. A votação foi híbrida, com votos presenciais e pela internet.

Quero agradecer ao meu concorrente Leven Siano. Foi uma disputa justa e leal”, disse Pedrinho, assim que teve o seu nome confirmado.

“Espero que o Vasco fique unificado”, disse Leven Siano.

Veja mais detalhes em instantes

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.