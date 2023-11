Revoltado com expulsão, Gabigol se manifesta nas redes sociais

O atacante Gabigol publicou um questionamento nas redes sociais logo após o jogo do Flamengo contra o Fluminense, que terminou em 1 a 1 no Maracanã, neste sábado (11/11). A partida, válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, teve dois jogadores expulsos: Gabigol, pelo Flamengo, e Nino, do Fluminense. No entanto, o rubro-negro se queixou da decisão do árbitro e pediu explicação:

“CBF, me explique o porquê de eu ter sido expulso, por favor! Só peço isso…Obrigado!”

Nino chegou a botar as mãos no pescoço de Gabigol

A expulsão foi logo após discussão entre os dois jogadores, depois que Gabigol fez falta em Nino. O jogador do Tricolor quis tirar satisfação, foi para cima e chegou a botar as mãos no pescoço de Gabriel. Mas o juiz Wilton Pereira Sampaio decidiu expulsar ambos.

Depois que o árbitro mostrou os cartões vermelhos, Nino foi para o vestiário, mas Gabriel ainda levou um tempo no gramado, perguntando o motivo da expulsão. O atacante abordou não apenas Wilton Pereira Sampaio, mas também o quarto árbitro, pedindo uma resposta. Em vão.

Desfalque no jogo contra o Bragantino

Gabigol, portanto, está fora do próximo jogo do Flamengo, contra o Bragantino, no dia 23/11, no Maracanã. A partida será às 21h30 (de Brasília).

