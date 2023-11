Palmeiras é líder do Brasileirão. Pelo menos até este domingo

O Palmeiras dorme neste sábado (11/11) na liderança do Brasileirão. Afinal, na Arena Barueri, derrotou o Internacional por 2 a 0, gols de Zé Rafael, Endrick e Rony. Assim, chegou aos 62 pontos. Dessa forma, pelo menos até o fim da rodada, estará no topo da tabela, com 62 pontos. Mas ainda pode perder a posição para Botafogo ou Grêmio, que estão com 59 pontos e jogarão neste domingo.

O atacante Endrick e goleiro Weverton foram os grandes destaques. O arqueiro fez cinco defesas de altíssima dificuldade, quatro delas quando o placar estava 0 a 0 e o Verdão era dominado. Já Endrick foi o terror da defesa Colorada. Assistências, passes de qualidade uma bola na trave, um chute que obrigou Rochet a fazer milagre e o segundo gol do jogo.

Internacional x Palmeiras, que primeiro tempo!

Foram 45 minutos elétricos. Embora o Internacional tivesse maior volume ofensivo no primeiro tempo, quando obrigou Weverton a quatro defesas espetaculares em lances com Dalbert, Enner Valencia e Alan Patrick. O Palmeiras era muito perigoso sempre que encontrava Endrick. Muito envolvente, o garoto buscava espaços, finalizava, assistia aos companheiros, como num passe para Breno Lopes que o goleiro Rochet fez boa defesa. Porém, depois dos 30 minutos, o Verdão passou a se impor, rondar a área do Colorado e chegou ao gol quando uma bola espirrada na área sobrou para Zé Rafael. O chute desviou na zaga e entrou. O Palmeiras saiu na frente e quase ampliou ainda no primeiro tempo com Richard Ríos.

Endrick mata o jogo

Como ocorreu no primeiro tempo, o Internacional veio bem equilibrado, teve uma chance aos dez minutos com Enner Valencia, uma bomba que obrigou Weverton a fazer grande defesa. Porém, aos 13, Johnny perdeu a bola para Raphael Veiga, que serviu para Endrick. O resultado? Bola na rede, o Verdão abria 2 a 0 e encaminhava a vitória. Com 2 a 0 contra, o Colorado perdeu i ntensidade. Já o Palmeiras se resguardou, mesmo com Abel renovando o ataque. Afinal, saíram Breno Lopes e Endrick, entrando Vanderlan para jogar mais recuado e Rony enfiado. E, aos 43, Vanderlan avançou pela esquerda e cruzou para Rony marcar e acabar com o jejum. Palmeiras 3 a 0.

PALMEIRAS 3X0 INTERNACIONAL

34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023

Data: 11/11/2023

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Público: 19.358

Renda: R$ 921.149

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan (Naves, Intervalo) e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Ríos (Fabinho, 40’/2ºT), Raphael Veiga (Artur, 45’/2ºT) e Piquerez; Breno Lopes (Rony, 18’/2ºT) e Endrick (Vanderlan, 18’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

INTERNACIONAL: Rochet; Bustos, Igor Gomes, Vitão e Dalbert (Nico Hernández, aos 32’/1ºT); Johnny, Maurício (Pedro Henrique, 34’/2ºT), Aránguiz (Rômulo, Intervalo) e Wanderson; Alan Patrick e Enner Valencia (Luiz Adriano, 18’/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet

Gols: Zé Rafael, 39’1/1ºT (1-0), Endrick, 13’/2ºT (2-0); Rony, 42’/2ºT (3-0)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa-MG)

Auxiliares: Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Wagner Reway (Fifa-PB)

Cartões amarelos: Murilo (PAL) Dalbert, Aranguiz, Alan Patrick (INT)

Cartões vermelhos: –

